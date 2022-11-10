國民黨高雄市長柯志恩發言人李明璇日前遭偷拍裙底，昨(9日)在IG限時動態中自曝此一訊息，她希望此事有正面意義，除了不姑息養奸外，更自許若有一天握有修法權力，絕對要修法把對婦幼相關的傷害行為提高刑責。她今(10日)還透露昨日與立委吳怡玎的對話，提到藍委提修法防N號房，綠委蔡易餘竟說「有些人就是喜歡被別人看到私處」，然後法案就被民進黨擋下了，讓李明璇怒嗆竟有這種立委，「他到底有什麼毛病？」

李明璇今在臉書表示，她思考了一天，也知道很多人陸續看到報導了，既然這件事情發生在她身上，那就要讓它有正面意義，要讓更多人正視這個問題，並且要一起勇敢唾棄這種「偷窺」的差勁行徑。她回憶，接到台北市政府警察局婦幼警察隊的來電，警方說目前有某「性侵案件」正在偵查，而在調查的過程中，赫然發現她是其中一個被害人，「因為妳身分特殊、是公眾人物，所以主動聯繫您，如果方便的話，找時間到局裡，我們會有女警陪同您指認照片。」

「做完筆錄，二話不說就是直接提告妨害秘密罪。」李明璇指出，警方說被偷拍的被害女生不只她一人，嫌犯是專業慣犯，會把鏡頭藏在腳背上就去偷拍別人的裙底，警方還說這樣偷拍的人很多都是慣犯，而且大部分被害人不願曝光，選擇隱忍、息事寧人，加上台灣對於偷拍的刑責非常輕，間接助長了偷拍歪風。到現在她還是覺得不可思議，竟然會遇到這種事情，好在犯人抓到了。

可是讓李明璇最憤怒又難過的是，這個人的魔爪還是伸向了一位女生才落網！是一個性侵犯被抓到，警方才在嫌犯的電腦裡發現大量偷拍裙底的影像紀錄！回家路上她不斷思考，要不是因為她是公眾人物，警方能主動告訴她，讓她能伸張自己的權益，但不知道有多少女生被偷拍是毫不知情、默默受害？也在不知情的情況下，被人收藏照片、甚至被散佈網路上。

「既然是慣犯，這種死變態實在是需要關起來、關久一點、不要出來傷人！」李明璇痛批，罰款就能了事，怎能彌補傷害？誰知道他們在偷拍過程裡腦袋在想什麼，如果在偷窺偷拍的層次就能給罪犯嚴懲教訓，是不是能阻止更可怕的事情發生？如果有一天她握有修法權力，絕對要修法把對婦幼相關的傷害行為提高刑責，遏止這些壞蛋繼續欺負弱小！

李明璇還提到，當她這樣想的時候，昨天剛好遇到立委吳怡玎，並說到前年她就有提案修正刑法235條之一，要針對散布、播送、販賣猥褻圖文影音，增加檢舉人制度。結果讓她最訝異的是，提案竟然被某黨擋下！有綠委還說：有些被害人就是喜歡被人看私處！？「他到底有什麼毛病？我們竟然有這樣的立委在國會裡！」（李明璇在留言區貼出媒體報導和影片，證明說這句話的是綠委蔡易餘。）

李明璇質疑，如今，還有某黨市長候選人把偷窺別人如廁當梗，向人妻伸出鹹豬手，竟是女方道歉，還說出「愧疚大可不必，是別人不對」的鬼話，范雲也沒出來指責，完全顯示某黨女權沈淪、對性平的漠視！是非價值觀敗壞，道德墮落到這種程度，「我不懂，難道他們的圈子認為偷窺和性騷擾很正常？難怪今天台灣的社會安全網越破越大。」