大陸女星袁姍姍過去是知名編劇于正旗下藝人，出演古裝劇《宮鎖珠簾》和《宮鎖連城》爆紅，不過在《笑傲江湖》中陳喬恩出演女配、霍建華擔任男主，身為女主角的袁姍姍外型沒陳喬恩驚艷，被許多網友罵「香腸嘴」，甚至被批演技不佳，網路上有不少人點名要袁姍姍滾出娛樂圈，而她靠著健身逆轉風評；近日袁姍姍釋出一段親自做菜的影片，卻被網友點評穿著太誇張。

大陸女星袁姍姍昨（9日）在小紅書上傳影片，身為湖北人的她透露近日特別想要吃湖北菜，以前媽媽有留菜譜給她，剛好可以自己嘗試做菜，袁姍姍在菜市場買完菜之後開始洗米做菜，她介紹需要準備的材料：蔥薑蒜、香葉、辣椒、八角、雞肉、山藥，袁姍姍炒菜前拿出做菜神器「塑膠面具」，避免臉被熱油濺到的風險，她開心直呼：「我現在不怕了，我全副武裝啦，我不怕它有油啦」，讓幫忙拍攝的助理笑翻。

袁姍姍做菜戴上防油神器。（圖／袁姍姍小紅書）

袁姍姍一邊煮雞肉，一邊炒菜，做出來的菜色看起來相當不錯，她透露：「真是新手上路，做一些這樣的家常菜，第一可以在北京也能吃到家裡的味道，第二呢每天點外賣都是那幾家，有時候真的吃的很枯燥」，她接著試吃手藝，幾道菜都做得很不錯。

網友評價袁姍姍做菜戴的防油神器。（圖／袁姍姍小紅書）

不過有粉絲反應：「至於嗎？戴頭盔炒菜」、「姐，妳拿出面罩那刻是真的忍不住想笑」、「妳在哪裡找的這種奇奇怪怪的炒菜神器」，其他大批網友回應「做菜越來越厲害啦」、「忽然會做飯有點不習慣」、「看著好香」。