國民黨台北市長候選人蔣萬安今(10日)宣布辭去立委職務，展現必勝氣勢與破釜沉舟決心。媒體人黃揚明以選戰策略專業角度分析，在宣布時機上，對民調領先者而言，應選擇在封關民調都領先之後，再於選前10天不能公布民調的日子當中宣布，台中市長盧秀燕過去就曾採此一模式。此外也要考慮當前選戰議題，如台北市議員徐巧芯側翼大翻車事件剛發生，應該讓子彈飛一會兒，避免自己陣營內部去爭搶新聞議題與聲量。

「蔣萬安今宣布請辭立委，以下為我對其選戰策略的分析」，黃揚明表示，首先，過去帶職參選的立委選前宣布辭職，多會採取正式記者會或大型造勢時致詞宣布的模式，例如2014年林佳龍、魏明谷是二人一起召開記者會宣布、2018年張麗善、盧秀燕也是召開記者會的模式；陳其邁則是原訂開記者會宣布，卻在前一晚的造勢晚會搶先宣布；姚文智則是在造勢晚會上宣布。

黃揚明指出，像蔣萬安這樣，在例行公開行程的媒體堵訪宣布的，應該是首例。或許，蔣萬安團隊的企圖，是現在宣布，讓這幾天正要進行的台北市長「封關民調」能增加這項變數，看看能否再衝高支持者熱情。

不過在宣布的時機上，黃揚明認為，如果他是選戰幕僚，對民調領先者而言，若要辭立委展現破釜沉舟氣勢，就會選擇在封關民調都領先之後，再於選前10天不能公布民調的日子當中宣布，盧秀燕、林佳龍、魏明谷都是此一模式，因為這樣的話，辭職後就不會再有其他民調干擾。（例如今天中華亞太菁英協會公布的民調，就有媒體以「蔣萬安急了」為標題，讓綠營操作蔣萬安選情告急的訊息，反對蔣萬安不利）。

「時機方面，也要考慮現在的選戰議題」，黃揚明強調，例如徐巧芯昨晚讓側翼大翻車事件剛發生，今天上午蔣萬安宣布辭立委，反而是自己陣營內部去爭搶新聞議題與聲量，他覺得這團隊的決策應變模式很有問題，懂得議題操作的都知道，要讓子彈飛一會兒，如果徐巧芯讓側翼翻車的狀況可以再燒個2天，之後蔣萬安再宣布，議題的宣傳效益極大化。

黃揚明還提到，最後就是該確認全黨步調是否一致，或是等其他人都表態無意願請辭後再說，不要讓許淑華、林為洲等人面臨尷尬。他直言結論：蔣萬安團隊這波操作，不會得分，也不至於失分，但手上一張牌用這樣的方式，不會覺得可惜嗎？「我給不及格。」