美國10月消費者物價指數（CPI）年增7.7%，核心CPI年增6.3%，雙雙低於預期且遠低前值，升勢漸緩激勵市場，10年期美債殖利率暴降至3.9%。美股3大指數全線開高，道瓊工業指數大漲逾900點，那斯達克指數漲5%。

截至台灣時間22點30分，道瓊工業指數上漲901.59點（或2.77%），暫報33415.53點；那斯達克指數上漲520.4點（或5%），暫報10873.57點；標普500指數上漲133.8點（或3.57%），暫報3882.37點；費城半導體指數上漲143.4點（或5.91%），暫報2568.22點。

5大科技巨頭大漲逾5%，亞馬遜大漲超過8%，銀行股全部上揚，半導體類股也全面開紅，超微、輝達漲超6%，艾司摩爾大漲逾8%，台積電ADR漲逾4%，聯電ADR漲近6%。

美國10月CPI升勢大幅放緩，年增7.7%低於市場預期的7.9%，較前值8.2%更是回落許多，而月增0.4%，也低於預期的0.6%；剔除能源及食品等波動較大的核心CPI年增6.3%，也低於預期的6.5%和6.6%。