大陸廣西柳州一名傅姓女子，在31年前的除夕夜返家途中人間蒸發，一去不回，不論是家人或公司都找不到人，距離被宣告死亡已過了14年，卻在今年10月25日奇蹟般「復活」，離奇真相更引發許多網友討論。

根據《搜狐新聞》報導，1991年除夕夜，傅女返鄉與家人吃年夜飯，將部分飯菜打包後就離開了，未料春假結束後，傅女曠職，公司聯絡不到人，家人得知後也相當驚訝，作為家中最小的5妹，還有點膽小怕生，怎會在沒知會任何人的情況下就此消失，更沒想到這次是小妹與母親最後一次碰面，因為一別就是30年。

傅女家人掛念不已，多年來尋遍大江南北，始終找不到人，雖然有向派出所報案，但警方搜索似乎也陷入困境。失蹤16年後，也就是2007年，家人終於放棄，向法院申請死亡證明，法院發出公告後一年仍沒找到人，於是宣告傅女死亡，發放死亡證書，並註銷其戶籍，過程中，飽受煎熬的母親終究未能見到女兒一面，撒手人寰。

事情直到今年5月出現變化，河北省肅寧縣公安廳接到一名女子的身分證申請，一查之下竟是失蹤已達31年的傅女。原來傅女當年除夕夜與母親發生口角，一氣之下直接北漂到河北打拚，且事業頗為成功，還在當地結婚生子，如今更有了孫子，已經是一名將近60歲的阿嬤。

由於傅女一直以來都沒有身分證，也讓尋人工作處處碰壁，近年則是因為疫情原因，各項作業與申請都需要身分證，才會想去辦理，但由於沒有身分證，戶籍已註銷，因此也無法購票返鄉與親人團員，且戶籍中照片傅女樣貌是當年28歲時的照片，如今早已認不出，最終在警方協助下，遠在千里外幫助傅女恢復戶籍。

重新與家人聯繫的傅女，不斷詢問故鄉的特徵有無變化，家門前的無花果樹是否還在，但都更後這些畫面都早已消失，傅女本人也已經不會說柳州話，也讓雙方都百感交集。