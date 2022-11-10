台灣近年來外送服務興盛，不只帶來便利生活，更幫助不少弱勢族群。日前一名外送員接到大型產品的外送訂單，讓他一度猶豫是否要轉單，最後他決定接下訂單，但沒料到等著他的竟是行動不便的客人，對方一連串超窩心的行為，讓這名外送員直呼：「能幫上有需求的人，真是太好了！」

「其實有點猶豫是否要放棄」。一名外送員在臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文表示，某日晚餐期間接到超市的外送訂單，客人訂了兩大袋衛生紙，皆無法放到大保溫箱內，他擔心掛在機車上，會影響大眾對外送員的觀感，正當他還在猶豫時，赫然發現客人有加買購物袋來裝其他商品，明顯是想體貼外送員，因此他也決定取件外送。

當這名外送員抵達客戶公寓一樓門口時，就聽到大門開起的聲音，走到指定樓層時客人也剛好打開家門，讓他大讚，「整個過程很貼心，不讓外送人員浪費時間」。出乎意料的是，門後的客人行動不便，舉步維艱地朝他邁進，當他把商品交給客人後，對方還抓著一把零錢當小費，希望能體恤外送員的辛勞。

隨後，客人緩慢移動，要把商品拿回屋內，外送員趕緊表示要幫忙關門，當門關起的那一剎那，突然聽到對方說：「有你們真好！一切平安！」一股暖流瞬間湧上這名外送員的心頭，讓他直說：「真心覺得能幫上有需求的人，真是太好了！」

貼文曝光後，許多網友紛紛感動留言，「貼心服務，值得被善待」、「好暖！需要你這樣的外送員再多一點」、「這就是最需要外送的族群，感恩有外送師」、「我想客人一定是將心比心的人，能遇到預先等候的客人，真的會感恩」。