女星徐懷鈺（Yuki）在90年代憑《妙妙妙》、《有怪獸》和《我是女生》等夯曲爆紅，更創下百萬唱片銷售的紀錄，被封為「平民天后」。好一陣子沒發新專輯的徐懷鈺，昨（9日）驚喜宣布回歸老東家滾石唱片，預計在出道第25周年的明年帶來新的音樂作品。

徐懷鈺剛出道時就被滾石唱片簽下，雙方共同打造專輯《徐懷鈺同名專輯》、《向前衝》、《天使》等，創造超高銷量的神蹟，奠定平民天后的地位。睽違20多年，滾石唱片9日在微博宣布徐懷鈺重新回歸的好消息，「作為滾石唱片千禧年前後的女歌手代表之一，曾與滾石相互成就，共同成長。重回滾石，將把故事開啟至嶄新的一頁，未來會帶來更多符合當下的音樂作品，與大家一起繼續向前衝！」最後更預告已在籌備徐懷鈺的全新作品，綜藝、演出活動也在陸續推進中，請歌迷敬請期待。

徐懷鈺重回20年前的老東家。（圖／微博@徐懷鈺）

一個小時後，徐懷鈺在微博轉發此消息，並用5個愛心符號表達喜悅，大批粉絲樂見其成，紛紛留言祝福：「恭喜Yuki再次牽手滾石」、「嘻嘻嘻其實上半年就猜到了，真好，2002年約滿滾石，2022年回巢，期待老大和滾石再次相互成就，再攀高峰！」、「午飯都不吃了直接放禮花，慶祝徐懷鈺重回滾石。」