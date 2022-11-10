一位女網友近日表示，上班時看到同事在可可粉包插上一根吸管直接吸食，讓從來沒看過這種吃法的她相當驚訝，沒想到貼文一出，釣出許多人直呼小時候也會這樣吃麵茶、美祿、奶粉等粉狀食品。不過也有人警告，這種吃法恐會嗆到氣管，進而引發吸入性肺炎！

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，上周她和同事到好市多採買Monbana可可粉，沒想到最近同事竟然直接打開包裝、插入一根吸管就開始吸食可可粉，讓她相當疑惑，「幹嘛不用泡的？」同事則說明，他只是嘴饞想吃東西，而且小時候也都這樣吃，讓從來沒吸食過乾可可粉的原PO相當驚訝，於是決定上網詢問網友們是否也曾這樣吃過粉狀食物。

一名網友分享同事的懷舊吃法。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人紛紛回應，「這是小時候吃麵茶的概念嗎XD」、「小時候很喜歡吃乾奶粉耶！」、「我還看過三合一咖啡整包倒入口，直接配水喝的喝咖啡奇招」、「我很小的時候家裡買美祿，我偷吃的時候也是直接挖粉來吃，一次吃一點，吃太多次會被抓包」。

不過有內行人警告，「會嗆到氣管…不OK」、「小心吸入性肺炎」、「用吸的怕嗆到，倒在湯匙或直接倒在嘴巴用含的比較好」、「乾粉直接吃就會嗆了，何況用吸管吸太危險了」。