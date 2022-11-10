「我們現在出發，1126過後的台北將陽光燦爛！」國民黨台北市長候選人蔣萬安今(10日)宣布辭去立委職務，展現必勝氣勢與破釜沉舟決心，並堅定喊出：「我要全心全意、毫無保留的投入市長選戰，爭取一個為台北奮鬥的機會」、「我最大的使命是讓台北重現光榮，再現首都格局！」

蔣萬安今天前往北投自強市場掃街時，在市場民眾的見證之下，正式宣佈請辭立法委員職務。他堅定喊出：「我要全心全意、毫無保留的投入市長選戰，爭取一個為台北奮鬥的機會。」

「台北是我的家鄉，而民眾就是我的頭家！」蔣萬安大聲說出他對台北市的使命感與願景：「我最急迫的工作就是帶領台北突圍、重新接軌國際；我最大的使命是讓台北重現光榮，再現首都格局；我最大的盼望是年輕人回到台北築夢，讓這裡成為應許之地。」

蔣萬安強調，「我的比賽現在就要出發，熱血沸騰湧上，我已準備好我的表現，還有那顆心跳。」這是《無限．台北》的歌詞，更是他為台北打拚的熱情跟決心。他對台北市民們發聲：「是時候了，讓我們邁開步伐，台北一定能脫離黑箱與陰鬱，走向燦爛的陽光！」