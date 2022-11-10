美國期中選舉後中美關係會否轉變引發市場關注，前國防部副部長林中斌表示，當前狀況來看美國反中立場實質不變，將繼續主打科技戰，對中國「致於死命、鬥而不破」。

政大國關中心10日舉辦「美國期中選舉後的政經情勢發展」座談會，政大國關中心主任寇健文表示，在過去一個月內，包括美國期中選舉、中共二十大在內，影響台灣與亞太區域的國家政局均出現明顯變化，值得台灣高度關注，如美國後續對兩岸、對中國、對台的政策變化也會是討論焦點。

林中斌會上指出，外界原先預測情勢不利於民主黨，但民主黨未如預期慘敗，仍有保住參議院多數席次的機會。

林中斌表示，預期未來拜登政府在內政方面，或將因為眾議院易主而產生僵局。但外交方面，美國的烏克蘭政策可能將轉向俄烏談判。而對中國方面，美國反中立場實質不變，但轉以科技戰為主，拜登對中國仍會是「致於死命、鬥而不破」的兩手策略。

台大政治系主任張登及表示，此次美國期中選舉象徵2020年川普、拜登對決的延長賽，而選舉結果未如預期由共和黨大勝，其原因可歸納為選民對川普捲土重來的恐懼，以及墮胎權議題影響力延續，掩蓋通膨、經濟等不利因素。

另一方面，張登及指出，未來民主、共和兩黨的唯一共識是「步步進逼的中國」，然而此次期中選舉並無法挽回美國標榜「自由國際秩序」的衰敗，對管理大國衝突的助益仍然有限。