美國周四公布市場高度矚目的通膨指標消費者物價指數（CPI），結果月增0.4％，較去年同期則上揚7.7％，雙雙低於預期，凸顯通膨開始降溫。

華爾街日報訪調市場分析師的預測值為月增0.6％與年增7.9％。通膨下滑刺激美股大漲，道瓊工業指數跳空大漲逾近800點或2.4％，標普5百指數勁揚3.3％，科技股漲勢更強，那斯達克指數暴漲4.3％或460點。

美債殖利率應聲大跌，2年債殖利率跳水22個基點至4.41％，10年債殖利率則摜破4％大關，下探3.93％。勞工部公布報告指出，上個月CPI月增0.4％，增幅與9月相同，與去年同期相較則是上漲7.7％，也比9月的8.2％下滑，並創下今年1月以來最低。CPI年增率今年6月一度飆至9.1％的41年最高。

最新數據顯示儘管通膨率仍在相對高檔，對經濟依然是一大威脅，但至少通膨壓力可能開始降溫。

扣除波動劇烈的食品與能源項目後的核心CPI則是分別月增0.3％與年增6.3％，同樣低於市場分析師預期的月增0.5％與年增6.5％。

壓低通膨數據的主要項目為中古車價，中古車價上個月大跌2.4％，服飾價格也下滑0.7％，醫療保健服務價格則下跌0.6％。

食品價格上個月上揚0.6％，較去年同期則是大漲10.9％，能源價格則是分別月增1.8％與年增17.6％。

聯準會（Fed）視核心CPI為評估通膨較準確的指標，雖說10月數據已下滑，但短期將無法扭轉Fed持續升息的策略，畢竟包括主席鮑爾在內等多名決策官員都強調通膨需降至低檔，才會停止升息。

Fed上周連續四次會期升息3碼，基準利率已升至3.75％至4％之間。市場預期Fed下個月決策例會將放緩緊縮貨幣幅度，僅升2碼。花旗發表研究報告指出，「與幾周前相比，市場推估Fed下次升息的幅度應該會減少1碼，核心CPI若出現開始降溫的跡象，那Fed下月例會升2碼的機率將非常高。」