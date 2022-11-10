為迎接12月歡樂的耶誕佳節到來，新光三越台中中港店自今（10）日起至明年1月3日，在一樓水舞廣場打造全台最夢幻的「魔幻森林 金燦耶誕城」，10米高冰雪結晶的金燦耶誕樹，鑲著奢華香檳金鏤空菱格，駕著雪橇的奇幻麋鹿載著滿滿的幸福與驚喜，穿梭在掛滿星光串燈的圓拱幸福窗櫺與白雪森林中，與魔法幻影般的金燦耶誕樹流動幸福的金色光芒，還有綿延12米的絕美冰藍銀河光廊，串聯著萬顆LED星空隧道燈海，彷彿置身北歐冰雪的夢幻場景，營造出全台最閃耀的耶誕浪漫打卡地標！

值得一提的是，新光三越今年特別串聯國家歌劇院與台中捷運打造「浪漫七期耶誕生活圈」，蒐集新光三越台中店x台中國家歌劇院x台中捷運市政府站7大耶誕打卡點，於個人IG/FB上傳打卡，並加入指定hashtag#新光三越台中中港店金燦耶誕樹，完成踩點集章即可兌換好禮乙份，12月1日起首四日限定好禮可兌換網美熱蒐的「Cremia北海道冰淇淋乙份」，每日限量30份。

另外，為歡慶耶誕佳節，11月19日下午4點半將於一樓廣場舉辦盛大耶誕點燈派對，現場將有精采的弦樂及超級美聲-阿卡貝拉表演，唱響今年首場耶誕報佳音；還有奇幻馬戲表演團隊，帶來LED光芒華麗登場，以及聖誕小精靈的歡樂舞蹈，帶來最可愛吸睛的演出；12月24日平安夜當日，更邀請100位耶誕老公公唱聖歌報佳音一起迎接歡樂、感恩的耶誕！

此外，新光三越為了搶攻耶誕跨年商機，特別推出耶誕禮物選購限定商品，如APP獨家限量開搶的倒數日曆，GIORGIO ARMANI beauty亞曼尼2022金燦倒數月曆推薦價13,600元，以及派對名媛超推的DIOR迪奧藍星唇膏黑曜珠寶盒，推薦價8,100元，都可列入耶誕限定禮物清單。

新光三越台中店餐廳特別針對耶誕節推出頂級饗宴，例如「橘色涮涮屋」推出頂級和牛套餐（推薦價4,300元），「名人坊」推出感恩聖誕四人分享餐（推薦價6,280元）等頂級料理與特別風味，提供民眾耶誕聚餐新選擇！