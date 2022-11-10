「反賄選、反奧步！成立抓鬼大隊向賄選黑金宣戰！」為捍衛苗栗乾淨選風，民進黨苗栗縣長候選人徐定禎今(10日)在臉書發文強調，他已籌組律師團，並成立「抓鬼大隊」查賄小組，協助民眾檢舉賄選與選舉奧步，維護選舉公正性，捍衛苗栗，向黑金、賄賂宣戰。

徐定禎表示，苗栗縣過去背負太多污名，從「買票縣」到「苗栗國」，苗栗人的面子都被不法份子給丟光，今年選舉更是風聲頻頻，屢屢傳出開賭盤與賄選的消息，他作為苗栗縣長候選人更要站出來維護選舉公正性，捍衛苗栗，向黑金、賄賂宣戰。

徐定禎說，今年苗栗要拚翻轉，完成台灣民主化的最後一哩路，買票的樁腳系統運作緊密，他知道許多鄉親們同樣無法忍受買票風氣，但也害怕舉報者的個資走漏而不敢檢舉，定禎競總律師團將會協助大家進行舉報，免於恐懼，請大家勇敢站出來，一起向黑金勢力說不。未來律師團將會做鄉親的後盾，針對各鄉鎮民眾回報的賄選情資，協助釐清構成要件，甚至幫忙檢舉，保護人民權利、守護苗栗發展。

徐定禎呼籲，選戰進入白熱化階段，苗栗需要我們共同守護，請大家勇敢站出來，檢舉賄選、打擊奧步、拒絕黑金，用行動來捍衛民主，守護家鄉！發現賄選情形，請撥打法務部的檢舉專線0800-024-099(分機)#4，或撥打徐定禎競選總部檢舉專線037-684488，如檢舉成功，依據選罷法最高可獲得五百萬元檢舉獎金。