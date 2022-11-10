雙11購物節快要到了！一名女網友表示，雙11即將到來，她已經將想要商品都放進購物車，日前男友突然告訴她「已經清空購物車」，突如其來的驚喜讓她相當開心，但男友買的東西全是未來岳母的心願商品，讓她好氣又好笑，文章曝光後引發熱議。

一名女網友在論壇「Dcard」發文表示，近日雙11即將到來，她也像往常一樣將許多想購買的產品加入購物車，而男友前幾天晚上突然對她說「欸妳今年雙11不用買了，我都幫妳清空了」，一問之下才知道對方趁自己洗澡時，將購物車想買的商品全部清空，正當原PO還在心花怒放之際，男友卻補了一句「對阿大部分啦，但妳想買的東西我都看不太懂就是了」。

原PO聽到後頓時覺得不妙，因為自己的帳號是和媽媽一起共用，一查之後才發現男友清空的全是媽媽的心願清單，下單了銅錢手鍊、魚油、按摩枕等商品，「親愛的，你費盡心思清空的不是我的購物車，是你岳母的啊嗚」，最後原PO還開玩笑表示，「現在貨在運送的路途上，我是不是該叫他到時候自己送去順便提親？？」。

文章曝光後立刻引起網友們熱議，紛紛留言「看到手鍊笑死，看起來是位迷信的媽媽哈哈」、「好啦雙11去送禮順便認岳母了」、「討好女友幹嘛，直接討好岳母才是王道」、「至少還有男友可以幫清空購物車，我沒人幫清空連荷包也空」、「跟你男友說還有雙12，到時再清空一次你想買的」。