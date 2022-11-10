有「最美設計師」稱號的香港模特兒簡幗儀，擁有甜美外型和火辣身材，日前她到法國巴黎旅遊，並曬出一系列美照，今(10日)她分享超性感戰袍，前凸後翹S曲線相當迷人。

簡幗儀穿上性感長裙，開深V到胸下，讓她渾圓東西半球直接見客，往下看更火辣，側邊全空的高衩設計，讓她蜜桃翹臀和纖細長腿一覽無遺，完美身材讓人看了都臉紅心跳，「身材太好了吧，零死角」、「超級性感」、「這個側面也太厲害了」、「終極性感女神非妳莫屬」，連一旁外國人都忍不住多看幾眼。

簡幗儀側身全空超火辣。(圖／取自簡幗儀IG)

外型甜美、身材性感的簡幗儀，不僅擁有美貌，還有設計才華，是不少人喜愛的女神，不僅有最美設計師封號，更被港媒封為「港版三上悠亞」，而她除了是設計師，每年也會出版一本散文集，堪稱有顏又有才。

香港理工大學時裝及紡織系碩士畢業的簡幗儀，畢業後開設自己的工作室，不僅設計服裝外，還會擔任模特兒宣傳自家產品，先前疫情嚴重時，她也努力增加專業能力，學會了畫3D繪畫。