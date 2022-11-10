民進黨台北市長候選人陳時中爆出「鹹豬手」爭議，臉書粉專「無良公關公司」昨(9日)晚貼出一張企劃書，影射國民黨計畫找狗仔偷拍陳時中。陳時中陣營則稱「從來沒有任何人跟無良公關討論過此事」。台北市議員徐巧芯曝光LINE對話反擊，《盧秀芳辣晚報》今在節目中公開LINE對話續集。

主持人盧秀芳10日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，這是辣晚報獨家，無良公司造謠被徐巧芯發現之後，立刻撤文、立刻道歉，然後秒到LINE群組去討拍，「怎麼辦，阿中競辦跟我說的」，全部都抖出來了，後來就趕快刪文。無良公關知道自己闖了第二個禍，還有續集。

以下為LINE群組對話：

有人說︰「低卡那個也是截圖臉書某則貼文，但我找不到那個人」

無良公關︰「我已經有跟競辦取得聯繫」

XXX說︰「該不會一樣刪文了吧」

無良公關︰「抱歉讓大家擔心了」

XXX︰「哪邊的競辦」

XXX說︰「這邊不要多說」

XXX問︰「有需要律師費嗎？」

XXX說︰「然後地檢署開庭高機率在台北地檢署，第一次開庭你要申請轉移管轄也是非常難，頂多第二次才會轉到你戶籍地去開，大概是這樣」。

XXX說︰「900芯很難纏」

XXX說︰「你竟然請律師那讓律師去處理就好」

無良公關︰「會的，感謝」

XXX說︰「需要律師費可以集資」

無良公關︰「再麻煩大家」

資深媒體人黃揚明表示，這叫做串供現場，徐巧芯是聰明的壞。徐巧芯先公布一段無良公關在群組裡說「我跟競辦那邊說的」，陳時中競辦說沒有這回事。徐巧芯就再出第二步，徐巧芯很快打臉，然後就看到他們在LINE群組裡求救。