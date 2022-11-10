台灣男團5566是許多人的童年回憶，一開始成員有孫協志、王仁甫、王少偉、許孟哲、小刀，2003年小刀因舊傷復發退出團體，王少偉則於2017年起不參加團體活動，今年10月5566舉辦二十週年演唱會，成員小刀驚喜現身，卻不見王少偉參加活動，讓不合傳言喧囂塵上，做為隊長的孫協志近日合體王少偉，以行動來打破傳言，勾起大批網友回憶。

5566於2002年岀道，曾經被稱為「亞洲天團」，如今成員都有自己的事業，雖然很少同聚，但難得合體總能掀起一波回憶殺，隊長孫協志今（10日）發文：「在自己選擇的人生道路上，持續的自我挑戰，努力前進，就是最好的決定」，他語重心長強調，不管5566是三人、四人還是五人，都一樣是5566，他貼出與王少偉合照，兩人在同節目碰面，相處仍然非常自然，孫協志微笑看向鏡頭，王少偉則比出一個讚，可見兩人交情依舊不錯，側面印證在孫協志心中王少偉依然是團隊的一份子。王少偉也在貼文下方回應「Always，愛你」。

罕見同框畫面讓掀起大批網友討論：「看到你們合照，這才是我心中完整的5566是回憶，也是感動…」、「沒錯～～不管變成幾個成員，都是5566」、「我們會一直不離不棄，愛56 」、「兄弟們的感情只有自己知道，不用管別人怎麼說」、「希望下一場演唱會，能看到五人合體，應該會爆哭喔」、「不是常常見面才能是好朋友」。