菲律賓政府軍和南部叛軍昨天在巴西蘭島(Basilan island)發生激烈衝突，已知造成3名政府軍士兵陣亡，另找到4名反叛軍的遺體；至少13名政府軍受傷，叛軍的傷者人數不名。

半島電視台(Aljazeera)報導，菲律賓陸軍巴西蘭聯合特遣部隊指揮官-多明哥•戈布維(Domingo Gobway)準將表示，戰鬥發生在巴西蘭島的Ungkaya Pukan，戰鬥持續了3天。

巴西蘭島位在菲律賓南部大島民答那峨的西南邊，非常偏僻。當地有一支名為莫洛伊斯蘭解放陣線 (Moro Islamic Liberation Front)的武裝部隊，一直與主要以羅馬天主教為信仰的菲律賓格格不入，加上人民生活困苦，當地一直被黑幫與私人部隊所把持。

據《馬尼拉公報》報導，原本政府軍是要去調查近的炸彈襲擊事件，搜查摩洛伊斯蘭部隊，結果溝通中發生衝突，摩洛伊斯蘭部隊指責政府軍暗示他們是恐怖份子，就相互開槍了。

軍方領導人和前線指揮官分別命令的部隊停止戰鬥，並在周四開始會談。雙方指責對方違反了 2014 年和平協議，要為這起衝突負責。