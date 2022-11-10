全球第三大加密幣交易所FTX驚爆流動性危機，勁敵幣安（Binance）宣布收購FTX美國以外事業才一天就反悔，幣圈傳奇富豪FTX創辦人班克曼弗瑞德（Sam Bankman-Fried）150億美元身家幾乎一夜賠光。

本周初始班克曼弗瑞德的身家財富估計超過150億美元，他大部分的資產來自FTX和其創立的加密幣交易公司Alameda Research股票。

這起風波恐讓FTX和Alameda的股票變成壁紙，估計班克曼弗瑞德的淨資產可能只剩下約10億美元，單單一天便蒸發94％，創下富豪榜史上最大單日財富縮水紀錄。

消息人士透露，FTX落難的種子早在數個月前便種下，起因是班克曼弗瑞德犯下的諸多錯誤，包括升息導致加密幣暴跌時，出手拯救其他加密幣公司。部分涉及Alameda的交易導致一連串損失，最終讓班克曼弗瑞德一敗塗地。

熟知內情人士披露，今年5月和6月Alameda發生一系列交易損失，包括與加密幣放款機構Voyager Ditital的5億美元貸款協議，後者在隔月聲請破產保護。

此外，班克曼弗瑞德為了支撐擁有近150億美元資產的Alameda，移轉了至少40億美元的FTX資金，其中有部分是客戶的存款。班克曼弗瑞德並未告知FTX其他高階主管支援Alameda一事。

消息被踢爆後引發FTX擠兌潮，班克曼弗瑞德於是向全球最大加密幣交易所幣安執行長趙長鵬求救，簽署了收購FTX非美國資產不具約束力的意向書。然而幣安9日隨即宣布棄購，主要基於對FTX的盡職調查（due diligence）結果，和美國主管機關將調查FTX，故決定終止計畫。幣安表示，問題已經超出公司能力和控制範圍。

幣安退出交易後，FTX的前景充斥著不確定性。內情人士表示，班克曼弗瑞德正在尋找其他投資人。