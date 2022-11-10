熱蘭遮城，是台南安平古堡的古稱，即將在2024年歡度400年慶，更是台南重要的歷史節點！身為台南子弟的建築旅人、日本東京大學建築博士謝宗哲今（10）日特別以此為題，在台中市建築經營協會的「大師講座」中，以「台灣當代建築觀察-在迎接2024熱蘭遮城400年慶的前夕」，除了分享他對台灣當代建築的觀察，同時也分享荷蘭全明星建築團隊在台灣的四大建築作品。

台中市建經協會理事長張家駿指出，謝宗哲是旅日建築學者，特別擅長透過翻譯、寫作、旅行、策展等方式，來分享、推廣當代建築藝術文化與生活美學，在報章雜誌常可見到謝宗哲獨到的分享；此外，他的創作能量也相當驚人，重要著作有《HO! SANAA：妹島和世＋西澤立衛的溫柔建築風景》；另譯有《席捲世界的日本建築家群像》、《日本建築的覺醒》等著作，諸多建築愛好者都透過謝宗哲翻譯的書籍，更認識日本建築家與建築文化，眾多會員也都是謝宗哲的書迷，格外期待能聽到他的演講。

謝宗哲現任Atelier SHARE（享工房有限公司）代表，曾任教過交大建築所、東海建築系、中原建築系等建築名門，也在亞洲大學擔任過專任助理教授，他在從事美學研究與空間創作之餘，也立志做一位建築文化搬運工（interpreter），翻譯大量日本建築相關著作，建立文化交流互動的途徑，多次與安藤忠雄、伊東豊雄、藤本壯介等建築家的親身接觸與訪談，更展現出他以傳播、分享建築文化為己任。

謝宗哲提到，台南是台灣文明發展的重鎮，更在17世紀的大航海時代、在世界上扮演重要角色，曾有過不同國家的人集結此地有著各自的經營，「除了我們相對熟悉的中國與日本，對於近現代的台灣當代文明有著決定性的影響之外，當時也有荷蘭及西班牙留下相關的線索而耐人尋味。」

他強調，最不可思議的是，彷彿是歷史再臨般，繼日本建築師們於百年後重新登陸台灣大顯身手外，昔日來自歐洲的荷蘭人與西班牙人、也不遑多讓地約莫400年後重返台灣，以前衛的嶄新公共建築為台灣城市帶來全新的氣象，近一步提升建築的品味與視野，開啟城市建築發展的新頁。

今日下午這場大師講座，謝宗哲以Mecanoo（高雄衛武營歌劇院、台南新總圖書館）、 MVRDV（台南河樂廣場、新化果菜批發市場）以及OMA（台北表演藝術中心）等荷蘭全明星建築團隊的作品為主軸，與會員分享這場正在台灣進行中的豐盛建築饗宴。