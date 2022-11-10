民進黨台北市長候選人陳時中今天(10日)晚間在饒河夜市掃街拜票時，又被年輕人嗆7個字「防疫不力、擋疫苗」。《政客爽》粉專對此表示，太帥了！陳時中有夠顧人怨。有網友不禁說，「啊民調不是最高～ 笑死」。

臉書粉專《政客爽》今(10日)貼出一張陳時中又被嗆的哏圖表示，太帥了！陳時中真的走到哪被嗆到哪，有夠顧人怨。粉專更在底下留言表示，其實一般年輕人怕丟臉，很少會當面嗆，除非真的太顧人怨。

陳時中饒河夜市掃街拜票 男子當面高喊:防疫不力!

網友紛紛表示，「年輕人嗆得好」、「哈哈哈～他還是回到他的廟口開講吧！畢竟他如果不待在同溫層，到哪裡都不會有人喜歡他的」、「遍地開花」、「民間買得到、政府買不到，還要擋疫苗，是怎樣？」、「年輕人不用怕被查水表！繼續用力嗆」。

也有網友說，「不意外，加上他的各種傲慢語錄…唉」、「年輕人勇於說出心裡話，真棒」、「覺醒青年」、「今天最帥」、「啊民調不是最高～ 笑死」、「少年ㄟ讚喔」。