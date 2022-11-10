高盛集團9日宣布提拔80名員工擔任合夥人，這也創下執行長蘇德巍（David Solomon）自2018年上任以來，拔擢合夥人數最多的一次。

該投行指稱這次新晉合夥人的名單有一大特色，就是女性、亞洲與黑人員工增多，堪稱是高盛有史來合夥人背景最多元化的一次。其中女性在新合夥人的占比為29％，高出2020年的27％。亞州員工比重也從上次的17％攀升到24％、黑人員工從7％增到9％。

在這80人當中，有48人為交易員或投資銀行員工、6人任職消費與財富管理部門、3人在工程部門。

高盛合夥人每兩年選拔一次，這次提拔是蘇德巍任內的第三次。

高盛合夥人在華爾街是最受欣羨的頭銜，他們的年薪約為1百萬美元左右，但分得的紅利與其他報酬則是遠超出年薪。該投行兩年前還提供合夥人新管道，讓他們可透過私人投資基金獲利。

過去幾年投資銀行合夥人不再是華爾街權柄的象徵。不過蘇德巍卻致力重振合夥人的光彩。他在當時採用的方式就是減少提拔人數，但提供更優渥的福利。因此高盛在2020年與2018年分別拔擢60名和69名新合夥人。這兩次均寫下20年來提拔人數最少的一次。

不過去年高盛策略出現轉變，任命有史來人數最多的執行董事，這是成為合夥人前的最後一個職務。該投行當時解釋，2021年提拔執行董事人數增多，有部分原因是反映它在資產管理和消費部門的投資。

這家華爾街巨擘目前正在進行重組，希望強化財富和資產管理等部門。無論市場景氣如何，上述兩大領域通常都能為高盛創造穩定的收入，有助它減少對高風險、高回報的華爾街業務依賴，後者多為投資銀行與交易業務，也是高盛多年來的主力業務。