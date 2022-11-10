俄烏戰爭讓全世界都感受到無人機在未來戰場上的重要性快速飆升，同樣地，有矛就有盾，反無人機裝置的重要性也水漲船高。在珠海舉行的14屆中國航展上，航天三江推出的一款名為LW-30的雷射防禦武器系統，被譽為「無人機殺手」，以極高的效率專門打擊「低、慢、小」的無人機，廣受參展人員的注意。

據《環球時報》指出，今年初的沙烏地首屆世界防務展上，沙烏特對外界公開宣佈該國採購的一款名為「寂靜狩獵者」的雷射攔截設備取得首個實戰戰果，外媒普遍猜測被擊落的是一架無人機。

報導說，雷射防禦武器利用高能雷射打擊目標，是各軍事強國重點發展的新型武器，在國際軍貿市場具有廣闊應用前景。在反無人機領域的應用原理主要是以高能雷射把無人機體面板直接燒穿。此次展出的LW-30雷射防禦武器系統主要用於要地防空或野戰防空，具有對無人機等典型目標的硬殺傷能力，兼具對光電探測與制導設備的軟硬殺傷能力。

相較於其他防空裝備，這款使用無聲高能雷射執行任務的無人機殺手相當安靜，打擊效率高，可進行多目標打擊，或短時間多次射擊，除了打精度高，持續作戰能力也強。由於是以電能實施打擊，使用成本低。同時雷射系統反應快，僅需幾秒時間就可以完成對目標的切換和瞄準，可以做到「指哪打哪」。

報導說，這套系統可根據具體場景與需求靈活佈防，既可單車完成獨立作戰，也可多車組網打擊，還能夠納入傳統防空武器系統，與近防炮、防空導彈等傳統武器協同作戰。

此外，LW-30還能做到多目標打擊、短時間內多次射擊，殺傷範圍之內的目標，用幾秒的時間就可以把一般的無人機擊落下來，其追縱瞄準系統可以360度旋轉，瞬間完成轉火攻擊另外一架無人機。

報導表示，這套反無人機系統曾在2018年的中國航展上首次亮相，此次展出的LW-30雷射防禦武器系統在車載的整體佈局上進行了優化。而由於雷射武器使用的是電能，跟傳統的防空武器相比，其作戰使用成本更低。如果是打擊一架普通的小型無人機，實際上花費就十幾塊錢（人民幣），未來目標還要爭取將作戰成本降到更低。