眾人同框高喊「國民黨，勝利！」（朱立倫辦公室提供／李奇叡連江傳真）

朱立倫、立委陳雪生今早趕抵馬祖，先前往國民黨連江縣長候選人曹爾元的競選總部助選。（朱立倫辦公室提供／李奇叡連江傳真）

朱立倫趕赴另一名國民黨連江縣長候選人王忠銘的競總加油打氣。（朱立倫辦公室提供／李奇叡連江傳真）

斥資5.92億打造的馬祖梅石演藝廳，今日上午舉行上樑典禮，該演藝廳預計2023年完工。國民黨主席朱立倫今快閃馬祖，替國民黨兩名縣長候選人助選後，就前往主持上樑典禮，和縣長劉增應等人為大樑鎖上金鎖，祈求工程順利。

朱立倫、立委陳雪生今早趕抵馬祖，先前往國民黨連江縣長候選人曹爾元的競選總部助選，隨後再趕赴另一名國民黨連江縣長候選人王忠銘的競總加油打氣，由於此次國民黨報請2人參選，他分別與雙方支持者熱情互動，眾人也同框高喊「國民黨，勝利！」展現團結氣勢。

隨後朱立倫、陳雪生馬不停蹄地前往「馬祖梅石演藝廳統包工程上樑典禮」，並和主典者縣長劉增應、文化部副司長吳宜璇、議長張永江等人恭讀疏文，焚香敬拜，並為大樑鎖上金鎖，祈求上樑大吉、根基永固、工程平安順利。

連江縣政府表示，馬祖梅石演藝廳耗資新台幣5.92億元打造，預計2023年完工，為地下1層及地上6層之建築物，共有609個席位，總樓地板面積約6967平方公尺，並提供96個停車位，搭配既有之交通接駁系統，未來可以改善演藝廳及梅石村落的停車需求。

連江縣政府指出，演藝廳是以馬祖地區之民眾以及觀光客為主要服務對象的專業等級表演藝術設施，未來將配合馬祖旅遊季來規畫發展適合的劇目。另外也期望能提供在地表演劇團與音樂團體一個合適的表演藝術場所，及相關劇團發展設施與空間，平衡中央與地方基礎建設，豐富地方民眾的文化生活，使離島、偏鄉都有平等享受文化生活的能力。

連江縣政府說，因應馬祖從戰爭走向和平、從封閉走向開放、從戰地走向觀光的歷史軌跡，演藝廳設計概念以馬祖的保育類動物「黑嘴端鳳頭燕鷗」為主，頭冠、鳥喙、羽翼三個代表特徵透過折板手法，轉化成主體外觀之造型與配色，象徵「和平之鷗」，體現馬祖列島自宋朝起的閩東聚落歷史人文，20世紀中葉搖身一變為世界冷戰前線基地，如今化身為兩岸和平交流的橋樑、人類追求和平的象徵。

連江縣政府強調，未來將藉由高水準表演藝術場所，培養與串聯表演藝術產業生態鏈，搭配「大梅石計畫」，結合既有軍事設施再利用之觀光休閒產業空間，形塑文化教育與經濟效益並俱的園區。

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