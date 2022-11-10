台股10月下旬展開反彈行情，儘管10日隨亞股回檔、終場收跌，然加權指數波段一度反彈千點之多，神準預測千點反彈行情的凱基投顧最新認為，全球股市與台股正迎來無基之彈，有機會延續到明年初；中信投顧亦看好利空築底後的反彈行情。

凱基投顧台股策略分析師張明祥雖對台股企業獲利下修、半導體庫存去化緩慢等基本面看法保守，然他在10月中時就提出，台股在今年的「長空」架構下出現過三次跌深反彈行情（3月、5月、7月），普遍反彈1,000點～1,500點、幅度達6％～11％，因而看好台股年底前有望複製一次跌深反彈行情。

中信投顧總經理陳豊丰日前也提出利空築底論調。他指出，雖台股的股價淨值比一度跌破長期平均值，然經過連番洗禮，中長期投資價值浮現。

展望明年，估計全體上市櫃公司稅後純益將較今年衰退10％～12％，所幸台股在利空中築出底型，且中長期投資價值浮現，在接下來財報空窗期間，無基之彈可望持續。人氣熱絡之軋空股、題材股、跌深股，表現機會較大。

值得一提的是，就算外資今年以來大賣台股，但根據經驗，國際資金每年到了11～12月，對台股的進出動作都會放緩，凱基投顧研判，今年在Fed暴力升息進入尾聲，美元指數與美債殖利率短期不易強升下，可望降低國際資金在年底大賣台股的機率，也創造出內資進場搶反彈的機會。