中租控股前三季已賺進逾210億元，成長率高達32％，每股稅後盈餘13.31元，年增32％，前十月累計營收已達711億元更是持續創新高，中租控股如此高獲利，中租控股在法說會釋出明年現金股息配發率有機會上調的訊息，但未來不會實施庫藏股！

於中租控股今年前三季已賺進了1.3個資本額，若以前三季獲利推估，中租控股今年每股盈餘有機會來到17元以上。法人們關心明年股利政策，中租控股資深副總經理陳文正說，過去幾年中租控股股利發放率接近或在40％左右，現金股利發放率多少要看中租控股對未來營運成長需求，以前九月獲利情況來看，管理階層規劃比去年高一點股利配發率是可行的，然而股利配發率是董事會權責，從30多％～40多％都是必須被考量的彈性，也是大家比較可以接受的水準。

中租控股今年配發6元現金股利、0.5元股票股利，因此，以中租控股今年獲利有機會成長20％以上，若以現金股息配發率40％來看，法人圈預期中租控股明年有配發7元以上現金股利的實力。不過，陳文正表示，中租控股並沒有實施庫藏股計劃，主要是中租控股要維持穩健的資本結構，實施庫藏股並不符合中租未來成長的需求。