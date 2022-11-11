威宏-KY（8442）10日公布累計今年前三季合併營收64.02億元，年增66.56％，營業利益5.01億元，優於去年同期營業損失50萬元，稅後純益4.85億元，年增逾26.86倍，EPS 8.09元，優於去年同期的0.29元。威宏今年前三季無論營收、獲利，均已超過歷年全年，續創歷史新高。

威宏今年第三季合併營收23.14億元，年增83.3％，營業利益2.07億元，優於去年同期營業損失1,071萬元，稅後純益2.05億元，年增逾93.16倍，EPS 3.42元，高於去年同期0.04元，創同期新高，並創單季次高。

威宏今年前三季產品結構為運動包袋及高爾夫球袋13％、運動手套護具及周邊30％、尼龍包袋及配件27％、真皮包款及配件15％、旅行箱及包袋15％，毛利率20.23％則受惠規模經濟與產線優化挹注，回到以往正常利潤水準。

威宏自結10月合併營收7.75億元，年增80.13％，累計前十月合併營收71.86億元，年增68.18％，10月輕奢精品拉貨積極，挹注威宏營運穩健成長。

展望2023年營運，威宏表示，運動包袋與護具市場雖下修幅度有限，然輕奢與精品、行李箱成長動能強勁，遠超過運動市場的下修幅度，從各大品牌訂單掌握度來看，市場需求並受到任何全球通膨與不景氣影響，威宏樂觀明年將持續暢旺。

威宏指出，從訂單與客戶拉貨動能來看，輕奢與精品包袋受國境解封帶動跨國商務及旅遊的報復性消費帶動下，遠大過於全球通膨與經濟不景氣因素，包括TUMI、LONGCHAMP、HUGO BOSS等，由於解封初期時，曾因疫情期間拉貨動能不足，及海運塞港等因素，面臨無貨可賣的窘境，產業預期2023年跨國商務及旅遊的人潮，可望重回疫情前的水準，將帶動輕奢與精品市場大幅成長。

至於運動產業方面，日前Nike在供應商大會釋出的訊息指出，成衣、運動鞋等市場，將會有明顯訂單下修幅度，然而，包袋與護具下修的程度，遠低於公司預期，僅一成左右。而威宏過去與Nike共同合作開發新品項運動風休閒包袋，及輕奢精品的大幅成長，均將有效補足既有品項下修的缺口。