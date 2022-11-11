不少人有出差經驗，有女網友在網上抱怨男友，她提到男友日前向她表示，公司要派男友與1位女同事一起到外縣市出差，但是2人卻同住1間房，不過男友要她放心，2人不會做出什麼事情，並且還表示「只會睡在沙發上」，這樣的言論讓她感到有些困惑與無奈。

一名女網友在「Dcard」論壇發文，她先提到有個交往中的男友，不過對方34歲了卻沒有任何存款，她表示男友很努力工作，星期六、日還會工作到半夜，然而，男友因為缺乏安全感，因此，會找她到上班地方等男友下班，然而，她最近發現男友都在和女同事聊天，等了男友許久常被冷落在一旁，連過來聊天關心都沒有，只看到男友和女同事一旁聊天打鬧。

某天，她沒有去陪男友上班，一個在咖啡廳坐著發呆，卻被一旁男生們搭訕玩起手遊，後來也搭應對方的邀約一起去附近吃飯，她表示這樣「也不會一直想男友又要跟女同事忙到半夜」。

過了幾天，她和男友去吃火鍋時，男友提到下周不用陪伴上班，因為要和同事出差，會在外縣市過夜，不過男友也要她放心表示「會睡在沙發」，她聽完突然感到困惑，有床不睡為什麼要睡沙發，一問之下才知道原來是要一起出差的同事竟然是「女同事」。

男友一見到她驚訝的表情，便淡定說道「我們只是好朋友，幹嘛誤會、亂想，以前曾被劈腿過，才不會做那種事」，但她不要想太多無裡取鬧。

文章一出，網友紛紛留言表示「根本就很不正常，你都表明會介意了男友還要睡同一間是在演哪齣」、「一至日都在上班，怎麼可能沒存款？還是加班只是藉口而已」、「沒存款很愛你就算了，還想亂搞？趕快分一分吧」。

另外還有網友點出盲點認為「公司絕對不可能這樣做好嗎！絕對是他們兩個想同房」、「出差公司不會把男女同事訂一間房」、「以前去國外出差也都一人一間房，連跟女主管出差也是一樣」、「哪間公司？說一下讓大家避雷」。