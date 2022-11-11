脊髓損傷是最嚴重的傷殘，因為受傷的脊髓神經元很難修復，導致大腦傳往下肢的信號不流通，也就造成癱瘓。但最近的一項研究發現，利用小電流刺激，可以幫助患者恢復一些活動能力，而且科學家逐漸瞭解正確的電刺激神經元位置，使得治療成功率愈來愈高。

新阿特拉斯(New Altas)報嶘，我們早就知道大腦與神經的命令，是一種電訊號，因此早在十幾年前，科學家就試著對脊椎進行電刺激，來重新建立起神經元的流通。然而神經元相當複雜，成功率並不高。

在經過多年的實測之後。現在科學家們已經確定了被刺激的特定神經元位置，成功率愈來愈高，而且還發現，即使在電刺激關閉後，患者仍然可以行走。

瑞士「神經恢復研究中心」(NeuroRestore)一項新臨床試驗中，9 名患者在經過電刺激後，恢復了行走能力，即使在療程完成後，他們的運動功能改善效果也持續存在。科學家相信，這表明神經纖維已發生了某種程度的有效修復，接下來科學家試圖研究其中的原理，從小鼠研究與神經元分子建模來瞭解哪些部分的神經元發生重組。

Scientists identify neurons that restore walking after paralysis

研究團隊利用磁振造影，建立了完整的「脊髓3D地圖」，詳細到單個神經元，以觀察哪些神經元在電刺激下出效有效回應。在經過「地毯式搜索」後，他們找到了特定的神經元群，而這些神經元與一種名叫「Vsx2」 的基因有關。有趣的是，Vsx2神經元在普通健康人的行走通常不重要，這也是過去一直忽略的原因。現在發現，這些神經元對於重組神經纖維，以在受傷後修復運動功能至關重要。

為了驗證這個想法，研究團隊以小鼠為實驗，要是小鼠的Vsx2 神經元失效，並且脊髓損傷，那小鼠立即失去行走能力；相對的，Vsx2 神經元仍然健康的小鼠，仍然可以正常行走。

研究小組表示，實驗證明刺激Vsx2 神經元，能夠促進經神纖維的修復，進而治療癱瘓，這很可能成為更有效的療法，讓脊髓損傷的患者再次行動。