流浪動物時常有一餐沒一餐，因此找到機會就會想盡辦法討吃。一名網友在路上碰到一隻小黑狗纏著自己，因此撕了一塊麵包給對方，未料黑狗聞一聞後，轉頭就走，讓他好錯愕，直說自己是不是被瞧不起。

網友在臉書《路上觀察學院》PO文，表示自己進超商買東西，出來後就有一隻小黑狗黏了上來，在身邊繞來繞去，推測應該是餓了，便打開剛買的麵包，撕下一快給狗狗吃。

原PO出超商遇到一隻不斷撒嬌的小黑狗，沒想到餵食麵包竟被對方「瞧不起」，轉頭就走。(圖／路上觀察學院)

沒想到小黑狗聞了一段時間後，露出了鄙視的眼神，接著轉頭就離去了。原PO當場傻眼「他用這是三小的眼神看我...然後就走了」，直言自己覺得好挫敗，「把我的肉鬆麵包還給我」。

網友們看到也笑翻，紛紛留言：「本狗只吃肉，不吃麵包」、「大概是覺得你太寒酸吧」、「看這隻體格，平常伙食應該不錯」、「我還遇過不屑熱狗的」、「感覺平常都被餵罐頭，吃太好了」、「傳說中連狗都不吃的麵包XD」、「狗狗心想，這人吃得比我還差，還是不要跟他搶好了」、「骨子裡肯定是一隻貓，X掰」。