台、韓影視龍頭中影、大川大立、CJ ENM Hong Kong (簡稱CJ ENM HK）聯手合製影集，今（10）日舉辦首個專案發表會，將在台灣合製一部以CJ ENM的IP為基礎、海島為背景的華語影集。

此項合作計畫獲得文策院支持，與金門縣長楊鎮浯的協助，明年下半年將在金門展開拍攝，希望透過CJ ENM HK在戲劇製作的專長和國際行銷通路，讓全世界看見台灣和金門的美好風景、人文底蘊。

CJ ENM亞洲區總裁兼CJ ENM Hong Kong董事總經理鄭星勳表示，CJ ENM HK近年積極擴展華語原創影集製作，並將這些作品推上國際舞台，首兩部與台灣合作的原創影集《媽，別鬧了！》、《我願意》獲得熱烈回響。明年繼續與台灣合作夥伴開啟另一個製作項目將以一部受歡迎的CJ ENM IP進行改編，呈現一齣以金門海島人文風貌為背景的華語影集。

近年台劇類型百花齊放，內容品質與話題度不斷提升，台灣影視作品最大優勢在於豐富的創意和自由度，及相對合理的製作成本，此次中影、大川大立、CJ ENM HK強強聯手，透過CJ ENM HK國際行銷能力、商業包裝和國際通路的掌握，帶動台灣影視邁入國際。

大川大立總經理楊鴻志指出，中影積極打造國際規格的製作環境，包括外雙溪的中影製片廠、霧峰的中台灣影視基地，軟硬體都提升至國際串流平台和大型電影製作的要求規格。此次和CJ ENM HK合作是第一步，除了繼續共同製作具創意的電影和影集，也希望透過CJ ENM HK，引入泰國、韓國等大型跨國影視專案，到中影製片廠拍攝和前後期製作。

目前大川大立和CJ ENM HK進行前期作業，明年第一季會舉辦影集發布會和演員見面會，期望三方藉此計畫，開展未來共同投資製作原創、改編影集和電影、CJ ENM HK和相關片廠的國際影劇協拍、國際串流和線性平台通路合作。