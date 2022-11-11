航空業趁著客運復甦，展翅衝高業績，華航（2610）10月營收125.05億元、月增4.17％，客運收入占31.55億元、月增32.83％；長榮航（2618）10月營收119.57億元、月增5.59％，客運收入占41.95億元、月增26.15％；星宇航空（2646）急起直追，10月營收3.83億元、月增34.94％，客運收入占2.55億元、月增51％。

華航累計前三季營收率先突破千億元，前十月營收再攀高至1,242.85億元、年增16.63％；長榮航累積前十月營收為1,105.83億元、年增38.18％，也飛越千億元大關。

隨著國門開放，運能逐步恢復且市場需求轉強，航空業整體客運收入逐月較去年同期大增，尤其入境「0+7」新制上路，10月全線客運大幅成長，客機腹艙供給增加，也順勢提升貨運收入。

華航10月客運收入31.55億元、年增5.7倍，以東北亞地區較去年同期成長最多，大洋洲地區增班策略也奏效，並恢復布里斯本-奧克蘭航班載客，都有助於客運收入較前月增幅擴大。

華航將持續增加全線班次密集度，台灣旅客最愛東北亞航線每週飛航約130班，12月起松山-東京羽田航線增為每日2班，桃園-札幌增為每日1班，桃園-廣島、桃園-高松預計明年1月起分別復飛每週4班；另外，華航12月1日起菲律賓宿霧開航，明年1月越南峴港、泰國清邁接力上線，都將挹注華航客運營收。

長榮航10月客運營收41.95億元，寫2020年2月來新高，占整體營收比重35.09％、年增7.4倍，前十月客運營收年增169.58％。尤其在越太平洋轉機航網規模具競爭力，疫後航班數倍數成長，其中北美、東南亞、歐洲航線恢復速度最快。

長榮航北美及東南亞航線持續增班，第四季北美每周飛航58班，東南亞可提供每週近100班，歐洲航線在日前米蘭及慕尼黑開航後，航班數達到每周30班，超越疫前班次水準，在越太及歐亞兩大航網主軸下，可促進轉機客流，提升長榮航客運業績。

星宇航除針對熱門旅遊航點提供每日飛航服務，東京、大阪自12月1日起更增至每日兩班直飛，總航班數較11月成長近三成，泰國曼谷自明年1月20日起也增至每日兩班直飛，菲律賓宿霧預計1月17日開航。

至於貨運市場，華航表示，受到通膨升息、地緣政治風險、大陸持續封控等三大利空因素，影響市場製造業生產水平，貨運需求持續放緩，加上空運填艙競爭壓力大，出現降價搶市情況。

華航前十月貨運收入已突破千億元大關，將靈活布建航網及客貨運航班規劃，提升穩定航班裝載率，搶占3C電子產品、民生消費用品、汽車及半導體零件等貨品載運，爭取高價包機、專案貨源。