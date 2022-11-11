康康、張秀卿首度聯手主持新節目，大秀好默契。（信吉衛視提供）

康康、張秀卿近日首度聯手主持信吉衛視新節目《康康鄉卿秀》，同月同日生日的2人相識多年、擁私交，在節目中更用精湛唱功、幽默口才，重現當年張菲主持《龍兄虎弟》歌中劇喜趣熱鬧氣氛。

康康表示， 許多觀眾跟他反應，很懷念張菲主持的《龍兄虎弟》、《歡樂100點》歌中劇單元，因此在新節目中，創造出「好康蛋蛋麵」單元，每集邀大來賓一起表演歌中劇。張秀卿則提到，過去主持《MUCH金點秀》停播後，如今重拾主持棒，很高興能跟康康主持《康康鄉卿秀》，可以好好發揮唱功，在節目中飆歌。

52歲的張秀卿跟小12歲的老公王國贊結婚8年，感情甜蜜，雖然做人未成功，仍不影響夫妻倆的感情，更自虧，老公王國贊的身高、長相跟蔡昌憲神似， 很多人以為她「再婚」的對象是蔡昌憲，笑翻眾人。

他們首集來賓邀來洪榮宏、張瀞云夫妻檔同台，賣力搞笑演出，平時有偶包的洪榮宏，跟康康一起表演綜藝摔，張秀卿跟張瀞云比拚模仿鄧麗君大賽，互動默契十足。