一般來說，論文被視為畢業或升遷門檻，需要花費一番心血。因此，有人就花錢找人代寫。中國濟南一名男子，為了晉升職稱，找了代寫機構代寫論文，但是直到公司評比結束，仍沒等到論文出現，氣得他一狀告上法院，判決結果也出爐了。

男子是一家生物公司的專業技術人員，為了晉升職稱，需在特定平台發表學術論文，由於他忙於工作，決定找「代寫機構」，於是在去年10月和某公司簽訂合約，約定替他的研究方向撰寫論文一篇，並於今年5月30日前投稿指定的期刊，文章知識產權歸男子所有，服務費全包要價8萬人民幣（約35萬新台幣）。

雙方對文章的題目、重複率、字數等約定一致，合約簽訂後，男子依約支付8萬人民幣，但是代寫機構遲遲未交出論文，也未按約定發表至指定期刊，直到公司職稱評比結束，還是沒有等到論文出現，一氣之下告上法院，要求其返還服務費8萬人民幣及利息。

法院審理認為，男子委託濟南某文化公司代為撰寫並發表論文，違背公序良俗，因此該協議無效。該公司應予以返還8萬人民幣服務費，故對男子訴請的主張予以支持，但利息部分則不予支持。最後法院判濟南某文化公司返還男子服務費8萬人民幣，駁回其他訴訟請求，判決做出後，雙方均沒有異議，而目前判決已經生效。

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