巴西近日發生一宗離奇命案，26歲女教師費雷拉（Ellida Ferreira）在搭公車探望母親回程途中失蹤，2天後被發現「四肢遭繩索緊綁，全身用床單包裹」，陳屍在聖保羅一條小溪附近。更令死者家屬難以接受的是，奪走費雷拉生命的竟是她最親密的枕邊人。

綜合外媒報導，費雷拉的丈夫表示，妻子日前向家人表示要到坎皮納斯（Campinas）探望母親與出生6個月的孩子，卻在5日晚間8點離開住家後，於聖保羅北部的VilaGuilherme公車站附近失蹤。費雷拉的娘家家人聞訊後雖立刻與女婿報警，但只找回冰冷遺體。

警方表示，費雷拉的屍體於聖保羅東部的一處小溪附近發現，但經監視器畫面比對後，卻發現死者44歲丈夫桑托斯（Luis Paulo dos Santos）涉有重嫌。警方指出，費雷拉4日晚間9點半回到VilaGuilherme的住處後就未再被監視器拍到，桑托斯則被拍到在隔天推著載著疑似藏有屍體的床單，且在妻子屍體被發現後便下落不明，直到員警循線將他逮捕。

職業為武術教練的桑托斯供稱，自己是因為感情問題才會殺害妻子，但警方表示詳細案情仍有待進一步釐清。另據巴西公共安全年鑑數據，巴西去年有高達65,225人被通報失蹤，對比2020年增長約3.2％，相當於每10萬人就有30.7人失蹤。而今年光是1月至10月，就有超過8.8萬人失蹤，等於平均每天將近300人不知去向，顯示巴西的人口失蹤問題隨經濟危機逐年遽增。

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