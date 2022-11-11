近年來，共享經濟在數位IPO中占了相當大的比例。這類企業代表典型的平台企業，藉由媒合產能過剩的持有者與潛在使用者來創造價值。

這類企業儘管有明顯的相似之處，但吸引力仍存在著巨大差異，其中又以兩大業者Airbnb和Uber為代表。

在評估規模的競爭優勢時，必須探討兩個密切相關的主題：首先要量化相對於同業的優勢多寡，其次要考量這個相對優勢所帶來利益的本質。

Uber和Airbnb都是各自「共享」市場最大的全球業者，分別是汽車共乘（ride sharing）和空間共享（space sharing）。在各自的全球市場中，兩家企業市占率都在20-30％左右。此外，兩家的規模相較於第二名勁敵，很可能都大上40-50%，Uber是面對中國滴滴、Airbnb則是面對Booking。

但汽車共乘市場不同於空間共享市場，是否真的有全球規模尚不清楚。因此無論在任何市場中，Airbnb可能會面對相同的少數同業，而Uber更可能要抗衡在地或區域的王者。

即使我們肯定，Uber在美國的市占率仍然是位居第二的競爭對手Lyft兩倍，而且至少在部分市場享有的相對規模比Airbnb大，但這僅僅是分析的開端。相關市場和產品特色能把規模轉化為實質經濟利益的幅度，才會帶來真正深遠的影響。就這點來說，兩家企業的差異十分明顯。

Airbnb優於Uber可從兩大特徵得知：需求面的產品／服務複雜度和供給面的固定成本需求。前者決定了可存續產品所需的網絡參與者數量，以及額外參與者繼續強化產品的幅度；後者則決定了基本損益平衡經濟因素，以及規模大於競爭者這項相對財務優勢。

在任何城市中，兩家企業的產品存續性是當地密度的結果，Uber端視平台上駕駛的密度，Airbnb則看可住宿物件的庫存量。然而，Uber市集和Airbnb市集的關鍵區別是內在產品的複雜度，這項差異決定了打造當地服務所需的市集流動性。

就叫車服務來說，顧客考量的因素除了價格，最重要的莫過於車子能否在三到五分鐘內抵達指定地點。駕駛的數量要多少才能達到這樣的服務水準，會取決於特定市場的地域和活動。但若有服務能吸引夠多駕駛來達到這個門檻，只要定價適當，就足以與其他服務競爭。

相較之下，短期住宿市場有許多更突出的產品特色和市場區塊，因此服務得在這些面向取得足夠的住宿選項才能端上檯面，吸引廣泛消費者的興趣。雖然理論上難以知道有多少供應商能達到這個最低水準，但既然得滿足如此細膩的需求，便代表數量會比更單一的產品或服務來得少。

一旦滿足產品存續的最低條件，複雜度也會影響供給量漸增對使用者的價值。即便有一大堆駕駛可以比三到五分鐘更快抵達也沒有用，因為乘客往往無法那麼快就到達與駕駛約好的所在地點；然而在短期住宿市場中，相關產品特色的多元，可以確保當地房源即使密度較高，也不至於減損其價值。實際上，已有證據顯示，更多房源不僅吸引更多旅客，還能帶動較高的入住率，這個動態強化了Airbnb需求面的相對網絡規模價值，這點便讓Uber難以望其項背。

在供給面，Uber和Airbnb之間最大的區別是，叫車服務的顧客主要身處單一城市；相較之下，短期住宿服務的顧客在許多不同地點使用住宿和叫車服務。因此，屋主在選擇平台登錄其主要住宅時，不僅僅會在意所在城市的房源密度，還會關注Airbnb在各座熱門城市的知名度，因為這對於是否吸引旅客使用平台也很重要。因此，在地市場龍頭到頭來又受惠於分攤固定開銷，由此確立的全國或全球網絡所需固定成本，便成為新進業者的主要進入障礙。

Uber和Airbnb都是全球企業，只是分布的國家數量不到Airbnb的一半。但Uber的競爭對手不必是全球企業，也足以成為吸引客源的替代方案。在部分市場中，固定營運成本造成的障礙，可能無法養活兩個以上叫車服務；但在大型都會區，就必定有多家穩健的叫車服務，即使有時市占率不到20%也足以存續，結果便是會出現四家以上的Uber競爭對手，大幅限縮市場報酬。此外，專門服務婦女（Safr）和兒童（HopSkipDrive）等族群的小眾業者也已出現，很可能只需頗低市占率便能在市場上存續。愈來愈多現有計程車業者採用自家「共享」app來競爭；在巴西等部分市場，競爭對手就動輒數百家，其中既有中國滴滴這類全球巨擘，也有提供簡單本土app的低成本服務。

（本文摘自《平台假象》／天下雜誌出版）

【內容簡介】投資原創內容反而削弱Netflix的經營優勢？

空間共享相對於汽車共乘，Airbnb為什麼勝過Uber？

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【作者簡介】強納森．尼（Jonathan A. Knee）

哥倫比亞大學商學院媒體與科技專業實務教授、媒體與科技學程共同主任。三十年來，他撰寫無數專欄評論、書評和雜誌文章，主題遍及文化、商業、法律、經濟與公共政策，作品散見於《大西洋月刊》、《華爾街日報》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》等。自2014年以來，曾長期擔任《紐約時報》交易錄（Dealbook）的Book Entry專欄作家。

尼擁有超過二十五年的投資銀行家資歷，先後在高盛與摩根士丹利集團任職高階經理人，目前仍是投資銀行Evercore Partners資深顧問。著有《投資銀行交易祕辛：二十年目睹華爾街怪現象》、《Class Clowns》，亦合著有《被詛咒的巨頭》。

【譯者簡介】林步昇

鍾情於綠豆的貓奴，翻譯是甜蜜的負荷，配音為後半生志業，希冀用文字與聲音療癒自己與他人，近期譯作包括《這樣說，孩子願意配合與改變》、《醫者無懼》、《尋歡作歡》等。本書深入討論五大科技企業（FAANG）成功的複雜因素，指出「網絡效應」的認知誤區，層層剝開這些企業不想讓人知道的真相。