“【南投好食民宿】是南投縣政府攜手南投縣民宿觀光協會、國立暨南國際大學推動的認證品牌。民宿符合「餐食」和「服務」共計6項遴選指標，使用南投食材、行動支持在地小農，同時打造【好食小舖】賣場空間，方便旅客就近採購南投在地特色的農特產品及文創禮品。”

南投縣政府陳志賢處長表示，好食民宿回歸「Bed and Breakfast」民宿精神，首先供應在地食材製作的早餐，進而打造【好食小舖】賣場空間，推廣南投製造的農特產品及文創禮品，結合南投農業和觀光兩大重點產業，落實「六級產業化」策略，從民宿通路帶動周邊經濟。經過七年的推廣，目前有65家民宿得到「南投好食民宿」認證，今年遴選後將會達到100多家，相信能在全台競爭激烈的民宿市場打造差異化取勝。

金台灣山莊。(圖/南投縣政府提供)

南投縣民宿觀光協會理事長林雪華指出，感謝南投縣政府長期推動產業永續發展，領先落實聯合國永續發展目標 (SDGs)，好食民宿業者涵蓋南投民宿世代的老幹新枝，從經營民宿廿年老字號的清境維也納民宿，到竹山隱竹別院、集集陶花巷弄民宿等返鄉二代、埔里波波米繪本民宿的創業青年等新生代的民宿業者認同，堅持好食民宿的品牌理念，透過餐食展現南投不同鄉鎮的多元文化及特色，為到訪南投的旅客提供深度、在地特色、永續的創新旅遊服務。

散步的雲小舖。(圖/南投縣政府提供)

旅客可上「南投好食民宿」官方網站（網址：www.nantougoodfoodbnb.org）查詢名單，或搜尋「南投民宿故事館」臉書粉絲專頁獲得最新訊息。無論是悠閒的山城埔里、寧靜水色的日月潭、懷舊的竹山小鎮、綠意盎然的溪頭、異國風情的清境農場；放慢腳步，走入南投—美景、美食、人情味應有盡有，歡迎入住好食民宿。(南投縣政府廣告)