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【世界首創底部進氣與無打氣管的簡約時尚氣泡水機】

北美熱銷千萬，世界首創底部進氣系統的 Sodaology氣泡水機，簡約時尚無打氣管，擺脫傳統氣泡水機限制，想喝多少就打多少! 免插電即可使用, 方便讓您在任何場合，盡情享受各式美味的氣泡飲! 此外獨特可攜式儲壓設計，打氣後不需要馬上洩壓，等到要喝的時候再按下洩壓鈕，即可保持滿滿的氣泡感。氣瓶100%台灣製造，使用符合台灣法規之食品級二氧化碳來充填，安心無虞。自己製作各式喜愛的氣泡飲品，不僅可以嚐到美味獨特的調飲, 同時也喝得安心，更可以省下大筆的費用並替環保減塑有所貢獻！

加拿大氣泡水機品牌Sodaology推出首款氣泡飲機Allfizz，適用任何冷飲！圖為型號Allfizz全打泡之氣泡飲機，顏色分別為初露綠(左)與曜銀黑(右) 。(圖/金今威提供)

Allfizz全打泡機主要特色

●MIT，氣瓶100%台灣製造

●對液體沒有水位高度的要求

●簡約時尚，首創下進氣無打氣管設計

●適用任何冷飲：水、果汁、茶、咖啡、花式調酒等等

●著重清潔與衛生，水瓶蓋與底座兩者皆可拆卸並清洗

●消氣的飲料可再打氣，例如：可樂與啤酒

●獨特可攜式儲壓設計，可以等到要喝的時候再洩壓，保持滿滿的氣泡感

Sodaology Allfizz全打泡機產品特色示意圖。(圖/金今威提供)

【Allfizz全打泡機與它牌氣泡水機主要不同點】

傳統的氣泡水機配有打氣管，除了使用上不便與容易折損之外，通常只適用於水。此外,若液面高度不足還會有浪費氣體的狀況造成使用成本增加。而Allfizz全打泡機的特色即在於無打氣管與下進氣，因此無論液面高低與否都能即時將氣體注入於液體中，並且能支援各式各樣的飲料，讓使用者自行創造各式夢幻氣泡飲品。

(圖/金今威提供)

Allfizz創新獨特與兼具品味，其設計已獲得GOLDEN PIN與DIA等大獎肯定！(圖/金今威提供)

氣瓶100%台灣製造並填充衛生署認可之食品級二氧化碳

食用安心又省荷包，再兼具環保！

氣瓶交換填充價450元/支，可以製造出180瓶330ml的氣泡飲料，若以市售每瓶20元以上來計算，可以節省180瓶x20元=3600元扣除450元填充成本=3150元。也就是說每使用一支氣瓶可以省下3150元，還可以減少180個塑膠水瓶的使用！

除此之外，氣瓶填充交換主推宅配到府服務，用戶在氣瓶用完的時候僅需透過官方Line告知需要交換氣瓶的數量，即可安排宅配到府收送新氣瓶。(氣瓶填充交換費用每支450元)

每支氣瓶所能製造的氣泡飲杯數及效益與環保減塑說明。(圖/金今威提供)

想喝什麼，就打泡什麼！就是愛全打泡機Allfizz～

四種氣泡飲配方：奇異果薄荷蘇打、石榴檸檬蘇打、綜合莓果蘇打、蜂蜜葡萄柚蘇打。(圖/金今威提供)

【Sodaology台灣總代理 金今威股份有限公司】

座落於內湖科學園區的瑞光宏匯大樓，期許能提供廣大消費者最優質的商品以及最佳使用體驗與最好的售後服務。除了Sodaology氣泡機與氣瓶以外，金今威也提供市售所有氣泡水機品牌的氣瓶回充交換服務，意者請洽Sodaology台灣官方[email protected]