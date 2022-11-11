鮮少人知道溝通專家吳娟瑜，原來是中文系畢業的，她當過老師、報社主編、國際機構的講師，因為對心理諮商有興趣，就憑著自修走上這條路。她45歲時，有鑑於小孩已滿20歲，吳娟瑜才在老公的支持下赴美進修，以連續4年短期留學的方式修滿學分，取得碩士學位。對於有家有工作的中年女性，吳娟瑜的這段奮發向上的歷程，充滿了勵志性。

令人不可思議的是，年屆從心所欲的吳娟瑜，從20餘歲起跨上演講台迄今，演講場次已超過6000場。吳娟瑜形容自己，幾乎每天都在演講！過去這些年間，當別人坐在辦公室上班時，她是坐在飛機上展開自己的工作行程。她幾乎跑遍了中國大陸的各個城市，也遠至東南亞各國演講。亦因如此，這位經驗豐富，見識飽滿的專家，在她的演講裡隨時能援引各種案例而充滿故事性。

吳娟瑜在工作裡發現，多數人的溝通模式，皆複製於原生家庭裡父母對自己的溝通方式。所以，一旦父母的溝通方法不正確，當事者又沒有覺察自己有問題而企圖改變時，就容易產生人際關係上的問題。

對於有心改變卻難以成功的人，吳娟瑜指出，主要來自3個障礙。第一個是自己充滿負面思想，一口咬定自己不行。第二個是受家人的負面思想影響太深。例如，她有位學員是早產兒，從小就備受母親呵護，母親也不斷灌輸她體質很弱，不能從事體力活動的概念，導致她變成一個處處自我設限的人。第三個是受社會文化影響而用刻板印象綑綁自己。例如長子就該如何、女孩子就必須怎麼樣等，而導致當事者無力改變。吳娟瑜說，心態問題確實是比較難以改變，而這個時候，就要學習勇於接受現在的自己，不讓自己被負面思想卡住而跨越不過去。

對於這幾十年間，台灣人心理素質的變化，吳娟瑜表示，已大有長進。她讚賞現在的台灣人比較有病識感，因為要先能勇於承認，才可能積極治療。而且台灣社會現在充滿了養生醫療常識，也擁有許多健康諮詢管道，整體環境對有心病的人非常友善，也讓台灣人越來越有機會自我療癒。

最近出版了新書《最好的自己，正在來路上》的吳娟瑜強調，雖然她的人生看似在助人，實際上收穫最大的卻是她自己。吳娟瑜在時報大師會館「大師講堂」的「人生幸福12講---探索生命能量、掌握人生自主權」，透露了這些自助助人尋找幸福的祕方，而值得你探究。

慶祝時報大師會館正式上線，即日起至11月30日止，註冊會員即享500元購課金，把握時機，上線學習，千萬不要錯過！