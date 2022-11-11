高雄一名就讀高中二年級的女學生去年接受校內身體評估課程後，突然連續請假未到校上課，師長追問之下意外揭開女學生約2年前遭到表哥性侵的恐怖經歷，隨即依法通報並報警處置。橋頭地院審結，依強制猥褻等罪，判表哥應執行1年4月徒刑，緩刑3年。可上訴。

判決書指出，現年21歲的A男2017年間與現年17歲的表妹一同待在爺爺家，同年7月間，A男強行把表妹壓在床上，不顧表妹意願，強拉表妹的手觸摸自己下體；數日後，A男再度突然自背後擁抱表妹，強行摸表妹胸部10分鐘。直到2021年3月間，就讀高中二年級的表妹接受校內的身體評估課程，因回憶起遭侵犯一事壓力過大請假未到校，校方得知原因後立刻依法通報，全案才首次曝光。

橋頭地院法官認為，A男事發當時為17歲男性，表妹則年僅13歲，A男的體重與力氣都大於表妹，藉由身體優勢將表妹壓在床上，突然環抱表妹並強摸表妹胸部等行為，均屬於刑法的強暴方式；此外，男性的陰莖與女性的胸部均屬與身體私密處，A男的行為客觀上足以引起性慾與興奮，顯然屬於猥褻行為，

法官參酌A男諮商輔導評估結果後，認定A男的2次行為是偶發性犯罪，犯罪情節非重大，且與表妹及其母親成立調解並獲取諒解，足見A男深感悔意等情狀，依強制猥褻等2罪，應執行1年4月徒刑，緩刑3年，期間付保護管束。可上訴。