美國聯準會持續升息，推動美元指數維持強勢格局，累計年初至今漲幅逾15%，在全球貨幣當中表現一枝獨秀。南華早報以「世界經濟還能容忍美元走強多久？」為題撰文指出，由於美元走強，歐洲、日本等國家的利率變得相對便宜，利差交易就會增加，而這會加速美元升值直到投資者獲利離場，回顧1997年和2008年的金融危機中，利差交易都是推升金融事故的元凶。

報導指出，今年年初以來，美元指數兌其他貨幣普遍升值10%，自2021年6月的近期低點以來升值15.2%，與2011年8月低點相比，更大幅升值46.8%。

國際清算銀行將美元升值歸於以下三個因素，首先，由於石油價格走高，影響到作為石油進口國的歐洲各國和日本，美國的貿易條件因此改善；其次，聯準會在升息方面比歐洲央行及日本銀行等更加積極，貨幣政策立場出現分化；再者，市場對戰爭、經濟衰退的擔憂，導致資金逃向美元。

國際清算銀行分析顯示，整體來講，美元走強不利於世界經濟，因為美國升息緊縮了貿易融資流動性，並對以美元借貸的主權國家和企業造成金融壓力。

報導提到，全球富裕階層喜歡美元走強，因為這能保護他們的利益，在地緣政治實力博弈中，美元走強十分重要。從宏觀角度來看，美國經濟還不錯，但美元還能強勢多久？如今全球金融市場正面臨艱難時期。

《華爾街日報》先前以「美元走強，給全球經濟招來麻煩」為題發表文章指出，美元正經歷百年一遇的反彈，而美元狂飆有可能導致全球經濟成長放緩，並加劇其他國家央行的通膨問題，一些脆弱國家恐陷入債務危機。而且強勢美元對美國也帶來衝擊，因為強勢美元將使美企的出口商品變得更貴，在全球失去價格優勢，從而導致美企出口下滑，另一方面，美企的海外投資收入也會因匯差而萎縮。