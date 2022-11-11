中高齡就業博覽會於11月12日北市府1樓中庭 盛大登場。（圖／臺北市就業服務處提供）

臺北市成為六都中超高齡的直轄市，臺北市就業服務處也因應時代變遷，開發銀髮族群成為新的勞動力來源，透過北市就服處求職的張智欽今年65歲，他表示，退休前他都在學校工作，但在求職網站很難找到類似工作，加上年紀大很難求職，很感謝北市就服處的協助，讓他在退休後能繼續工作。

臺灣面臨少子化及高齡化挑戰，直接衝擊的就是勞動力的問題，但銀髮族求職不易，臺北市就服處希望促使銀髮族積極參與勞動市場，定期舉辦就業博覽會，盼能吸引更多銀髮族重返職場，雖然中高齡者在敏捷度低於年輕人，但他們擁有豐富的經驗和工作穩定性。

銀髮求職之路充滿挫折，張智欽說，自己是透過圓山花博就業博覽會找到這份工作，他目前在大安高工擔任工友，雖然才短短3個月，但生活很充實；他指出，退休前他在學校總務處擔任行政工作，退休後還想再就業，而北市就服處的輔導員很細心，透過協調溝通了解每個人適合的工作，很幸運讓他再找到職場第2春。

談到北市就服處的求職經驗，張智欽侃侃而談，他提到，也曾在人力銀行投過履歷，但很多都需要年輕人，銀髮族要再找工作真的不容易，大多數都非正職的工作，都是臨時工，找工作也很容易碰壁，而北市就服處的服務真的很專業，輔導員耐心又熱誠，針對每個人不同的需求來做媒合。

他說，北市就服處提供專人就業諮詢，也會辦理就業講座，經過媒合後他得到了幾個面試的機會，而最後選擇大安高工，因為離家裡比較近，面試也很順利，可以將過去的經驗和專長來發揮，對他來說是比較有用，讓他能再次找到適合自己發揮的舞台。

張智欽說，就業博覽會當天很多企業在場，而他參與的那場剛好是青銀就業博覽會，也有許多年輕人，輔導員藉由填問卷的方式，來找到每個人的專業特質，幫助每個人打造客製化的求職方向。

此外，他還指出，很多社群媒體都有求職廣告，但沒有保障，透過公立機構公信力比較大，各方面服務也比較好，最重要的是不會收費，北市就服處真的對銀髮族相當友善。

（臺北市就業服務處就業安定基金補助廣告）