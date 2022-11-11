俄烏戰爭難解，供應鏈危機仍在，通膨數據難以趨緩，各國央行也開始激烈升息打通膨，卻也導致經濟衰退問題浮現，如今，美國經濟數據再出現不妙訊號，10月二手車價格比去年同期暴跌10.6%，創下2008年金融危機後最大的跌幅。

綜合外媒報導，美國汽車拍賣Manheim的二手車價格指數10月降至200，比去年同期下降10.6%，創下2008年12月後最大的跌幅，同時也是Manheim史上第五大的跌幅，曾經相當火爆的二手車市場受到重創。

報導提到，由於聯準會強勢升息，導致借貸成本升高，許多消費者選擇維持現狀，如果聯準會維持強勢升息，價格指數還有高機率繼續下滑，反之，二手車價格指數何時止跌也可成為觀察聯準會是否暫緩升息的參考指標。

分析師Vincent Cignarella表示，二手車價格一直以來都被視為是衡量通膨是否惡化的指標，隨著供應鏈的壓力趨緩，價格可能繼續下滑，將能幫助聯準會遏止通貨膨脹，這個走勢也能支持聯準會可能降息，進而拉抬股市的看法。

不過也有專家認為，如果裁員周期啟動、貸款違約升高，就會有大批消費者無法償還汽車貸款，這也代表銀行將持有大量的消費者債務，二手車市場的泡沫就會向外擴散，進而影響金融市場中的結構性產品，甚至更嚴重的金融風暴。