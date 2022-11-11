針對中華紙漿廠臭異味管制，花蓮縣環保局除了平時加強稽查與管制外，每年均會邀請專家學者協助，辦理華紙的「深度查核」作業。深度查核分二階段進行，第一階段選在華紙歲修前，進廠詳細找出可能造成異味的污染源，提供廠方利用歲修時進行改善；第二階段再進廠了解改善情形，針對改善結果提出建言。111年度第一階段深度查核作業已於5月26日辦理完成，10月31日辦理第二階段進行第二階段深度查核，以驗收改善成果。

中華紙漿廠經過本縣環保局不斷的輔導與管制，排放臭味情形獲得不錯的改善成效，尤其是木片蒸煮過程產生異味的部分輔導增設集氣設備及污泥洗泥機新增廢氣集氣管線，有效將異味收集處理後，已大幅降低氣體逸散。

花蓮縣環保局空噪科洪科長主持致詞。（圖／花蓮縣環保局提供）

環保局為有效掌控華紙污染改善成效，再次邀請國立成功大學永續環境實驗所企劃推廣組組長簡聰文教授、國立東華大學環境學系與自然資源劉瑩三教授及大漢技術學院許文昌教授等3位學者專家擔任第二階段輔導小組；環保署特別重視亦出席此輔導會議並確認該廠許可文件，以及現地訪視異味改善情形與成果。透過中央、地方與專家三方合作完成污染改善輔導工作。

本次中華紙漿廠異味改善輔導會議，環保署及學者專家對於木片蒸煮設備增設集氣設備雖表示肯定，但建議應訂定標準作業程序，讓現場操作人員可以遵循；另對於監控集氣效果應納入許可文件中以利於後續環保局查核與比對；此外，對於廢液儲槽與管線一再破損是否與儲槽變形無法使用有關，廠方應進一步了解並正視此問題。

另外，值得一提的是該廠110~111年配合本局查核輔導已陸續投入3千餘萬元進行改善，並承諾針對製程管線和閥件除了在年、季修進行更換外，112年7月起將導入行動智慧管理系統，屆時將可有效達到預防保養整備與預警的效果，以提升設備元件使用年限及正常運作。

業者說明防制設備使用情形。（圖／花蓮縣環保局提供）

環保局強調，透過本階段專家學者進廠輔導除了讓廠方瞭解問題癥結並盡速規劃與改善外，也感謝環保署派員蒞臨一同進廠指導與提供建議，體現中央、地方與專家三方協力合作的精神。此外，期望業者應持續力行污染減量與異味改善，並積極朝向資源有效利用及減碳方向努力，讓花蓮成為空氣品質品質最佳及觀光首選的低碳旅遊城市。