距離年底九合一大選剩下不到20天，總統蔡英文近日也第五次幫民進黨台北市長候選人陳時中「廟口開講」站台，蔡英文提到「這是民進黨24年來最有機會贏得台北市長的一次」。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉9日就猛轟蔡英文，「九合一選舉是地方選舉，我們的選票跟中國大陸有什麼關係？」

吳子嘉9日在網路節目《關鍵時刻》中先是提到，「高端現在變成全世界的笑話、台灣的笑話，變成違法的事實，讓我們的國人打了高端以後等於沒打，然後不能出國，出國要重新做PCR，這都是事實」；而對於蔡英文替陳時中站台時說，全世界都在看台灣這次選舉，因為這次選舉是中共20大後，台灣第一場選舉，世界都在看台灣要怎樣用選票回應中國大陸，這更讓吳子嘉直呼「這個太離譜了吧」。

吳子嘉坦言，「我們的九合一選舉是地方選舉，我們的選票跟中國大陸有什麼關係？」對於辣台派要歸隊，吳子嘉認為，歸隊不是在這個地方講，「要在總統府講，要對全國宣告，應該要做總統的國是發言，這才是像一個總統的樣子，在這邊算什麼？」在一個小不拉嘰的選舉場，講了一個非常重要的話，沒人聽見，這個就不像話，總統要有總統的樣子。