親綠側翼粉專「無良公關公司」9日PO出一張藍營「狗仔跟拍」企劃書，上面的P圖造假簽名被國民黨台北市議員徐巧芯怒轟並提告，形成最速翻車現場。媒體人朱凱翔10日在《大新聞大爆卦》節目指出，類似的操作手法早就被看破手腳，這只是一些沒吃到肉的小粉專側翼在爭取業配門檻，真正的民進黨網軍不是這個實力，也不會這時候砸出來挽救不可逆的敗仗，會保留實力到接下來的立委、總統大選。

「我不覺得這是網軍耶！我覺得這是一群蠢側翼，真正的網軍哪有那麼白痴啊？」朱凱翔表示，其實這個操作到現在大家也看破手腳，看得差不多了啦。什麼意思呢？就是平常養一些亂七八糟的粉專帳號，接到案子了，假設說今天(主持人)李珮瑄要選了，要寫一篇去抹黑朱凱翔好不好？好好好，寫完之後就丟在一些什麼亂七八糟的粉專，再下一點業配給比較知名的人物，請他幫我們分享。

朱凱翔說，比方說被「不演了新聞台」分享之後，可能就有機會上媒體啊，能免錢上媒體更好，不然就(花錢)請媒體置入，這新聞幫我報一下吧，再找帳號把它轉到PTT去，通常PTT的貼文一則是有個公定價的，如果你要30個推、50推、100推（推爆），那會有不同的加價購，紅了之後，可能有機會擴散，再上新聞，再洗一波的話，就再買一波媒體業配。

「所以這些粉專他要競爭的是什麼？就是競爭他要成為那個可以被下業配的標的啊！」朱凱翔指出，可能他的文章寫得不錯啊，流量不錯啊，有人就說你幫我寫一篇多少錢多少錢，再不然他不想寫，分享也有價碼的啊，你幫我分享可以收到多少錢多少錢，他就是要擠到這個門檻啊！

朱凱翔表示，無良公關公司就是這次出頭的，「最近也一直被推」，它就是運用演算法，下一點點的錢，讓它一直被看到，這種手法其實早就被破解了。徐巧芯進行反擊，這件事大翻車之後，很多類似的分析文都出來了，大家看懂就好了。真的覺得這不是網軍，民進黨真正的網軍不是這樣。

「現在看起來(綠營)大家對這場選戰都呈現半放棄的狀態。」朱凱翔強調，曾經看起來像是要用力去洗(風向)，但洗不過去之後，不覺得現在還有人認真在打網軍，大家都在保存實力，因為馬上總統大選要開打了。剩下不到兩個禮拜的時間，你會用真正的網軍、真正的實力，這個時候砸出來，去挽救一場不可以逆轉的敗仗嗎？大家都不會這麼做，大家都在隱藏實力，準備打接下來的立委、總統大選。

朱凱翔說，所以現在都是一些可能沒有吃到肉、沒有喝到湯、碗都沒得舔的一些粉專，在那邊競爭要求表現，這都不是真正民進黨網軍的實力。