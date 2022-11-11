雲豹球團高層幾乎全員到齊前往機場迎接霍華。(桃園雲豹提供)

桃園永豐雲豹職業籃球隊超級球星霍華(Dwight Howard)於10日深夜抵達台灣，一入境就熱情展開雙臂宣告「I am Superman(我是超人)！」，與上百名接機球迷打招呼近距離互動，看到有特製看板或帶球衣的球迷，更是數度停下來簽名，超有親和力的舉動，引發現場球迷尖叫連連！

霍華睽違8年再度抵台，這次並非以往短暫訪台身份，而是長住台灣，展現給全台籃球迷他獨特的「特有種」英姿！今天晚間他搭乘的班機，抵達桃園國際機場，通過海關入境後，立即展現他的招牌笑容，比出展現肌肉的帥氣動作，給媒體拍完照後，還回頭繼續幫球迷簽名，展現巨星風采！

在霍華班機落地前，許多球迷早已在機場入境大廳等候並湧現人潮，更有熱情球迷帶著他在NBA的12號戰袍、裱框球衣、特製機票看板前來迎接。桃園永豐雲豹球團也全員出動，展現滿滿誠意，球團董事長劉晉良、總經理蘇翊傑、公關長蔡沁瑜及總教練劉嘉發、體能訓練師維達斯(Jimmy Vidas)、助理教練威廉斯(Akeem Williams)都一同來迎接這位新隊友！

總經理蘇翊傑表示：「霍華轉機的時候，已通知球團把防護按摩師請到今晚住宿地點，準備先按摩恢復，投入明天的訓練，感受得到他積極精神！」霍華抵台後將稍作休息，緊接著出席12日球團舉辦的加盟記者會，披上「12號」桃園永豐雲豹球衣，回答相關提問，迎接在台灣的首個職業賽季！