香港天王劉德華是演藝圈的美男代表，只要提到帥哥，幾乎都會聯想到他。不過，劉德華早年穿熱褲的舊照，難得被負評，許多網友都直呼：「就算是帥哥，我還是覺得不太行！」

網友4日在臉書公開社團「報時光｜老派收藏」分享1張劉德華的組圖，只見年輕時的劉德華留著中分頭，身穿牛仔套裝，模樣帥氣，下身則搭配熱褲，完整展現結實的大腿曲線。

照片曝光後，引起廣大的迴響，許多網友都難以接受，紛紛留言：「我只能接受大雄穿短褲，其他男生不行」、「怎麼感覺有點娘」、「怎覺得這種長度，怪怪的？上身穿太多？比例不太好」、「上半身很帥，下半身，開啟新世界」。

但也有網友跳出來緩頰，認為只是現在流行的和以前不同罷了，「少見多怪。以前我們也都會穿牛仔短褲。70、80年代男人穿牛仔短褲稀鬆平常」、「以前男生常穿這種短褲，女生長褲，現在反過來了」、「不可以拿現在的眼光來看以前的流行」，更稱讚劉德華顏值高「怎樣都帥氣」、「身材都沒變」。

事實上，劉德華1991年曾為電影《黑衣部隊：手足情深》（又名：《反斗馬騮》），與同劇的梁朝偉、徐承義、林國斌和李志希穿膝上短褲亮相，如今31年過去，審美觀大幅轉變而有不一樣的評價。