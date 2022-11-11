台南市長黃偉哲原訂11日上午與副總統賴清德合體，在下營上帝廟舉辦「團結會贏 祈福參拜」誓師活動，但黃偉哲競選總部與民進黨台南市黨部10日深夜討論後，黃偉哲競選總部10日深夜11點48分突然宣布，為顧及社會觀感，決定取消辦理這場祈福造勢活動，黃偉哲競總也強調，造成不便，敬請見諒。

台南市學甲區10日凌晨驚傳無黨籍市議員謝財旺服務處遭歹徒開30槍，連同學甲區另有一處工廠也遭開58槍，震驚地方，警方雖已鎖定可疑涉案人士，但逞凶歹徒迄今仍未落網。黃偉哲競總深夜決定取消這場造勢活動。