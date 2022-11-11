九合一選舉逼近最後關頭，藍營自評台北市、桃園市脫離五五波，取得一定優勢。但國民黨台北市議員游淑慧10日在《大新聞大爆卦》節目指出，親綠側翼粉專「無良公關公司」雖然上演大翻車，但藍營除了怕奧步，還怕投票率太低，相對於民進黨黨性堅強，管他鳳梨西瓜一定要投的死忠，只要藍營選民投票率低，勝負就很難說。

「桃園我們(民調)贏兩位數，真的就是穩嗎？」游淑慧表示，不管台北、桃園、基隆，我們現在都很怕一件事情，最後大家擔心的，不是看民調領先多少，投票率！投票率永遠才是最後定輸贏的關鍵。民進黨過去有很多次的勝選，都是在最後用一個大事件、衝突事件，激起大家的投票率。

游淑慧指出，尤其是年輕人返鄉投票這件事情，不管是周子瑜、抗中保台、芒果乾(亡國感)。為什麼？今天基本盤假設五比五好了，假設(支持度)都是50％，你的投票率是8成，我的投票率是6成，不好意思，就輸了。即便是六比四好了，我的投票率是6成，六六36％，你的投票率如果到8、9成呢？（九四36％）這就很難說了啊！

「而且過去民進黨的黨性是比較堅強的，他們就是管他西瓜、鳳梨齁，我就一定要出來投民進黨！」游淑慧強調，這個結果就會讓國民黨過去很多次輸都是輸在投票率上面。包括像2014年連勝文跟柯文哲，那時候大家認為說，大安區總是藍營票倉吧？但是大安區那一年的投票率，連6成都沒有。為什麼？因為軍公教的給付，馬英九有做改革，他們就覺得不爽，不爽就不出來投票。

游淑慧說，所以如果連我們藍營自己的票倉都不出來投票的時候，那其他地方(又)輸的時候，整個差距就完全拉開了嘛。「所以現在到了最後關頭，你說我怕什麼？不管是我自己的市議員選舉，或蔣萬安的市長選舉，或是全國各縣市的選舉，我們怕兩件事情！」第一個奧步，昨天徐巧芯的事情就是奧步啊，那是非常非常拙劣的奧步，「我都很懷疑幕後的操盤手就是焦糖葛格！因為太愚蠢太拙劣了。」第二個就是投票率低。